Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Hugo Boss brechen ein

03.12.25 08:14 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte dürfte es am deutschen Aktienmarkt noch etwas aufwärts gehen. Die vorbörslich zu erwartenden Gewinne sind allerdings überschaubar. Der X-DAX indizierte den Leitindex Dax eine Stunde vor Handelsbeginn moderat höher bei 23.783 Punkten. Damit setzt sich die Hängepartie unterhalb von 24.000 Zählern fort. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls leicht im Plus erwartet.

Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer Dax-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt".

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate brachen HUGO BOSS um fast 10 Prozent ein. Die Modekette hatte am Vorabend mitgeteilt, dass 2026 der Umsatz und der operative Gewinn wohl sinken werden, erst 2027 sei Besserung in Sicht.

Airbus (Airbus SE) hat am Morgen das Ziel für die in diesem Jahr auszuliefernden Flugzeuge gesenkt. Der Aktienkurs gab um ein Prozent nach.

Ansonsten bewegten vor allem Kommentare von Analysten die Kurse. So stiegen Eon (EON SE)-Aktien um 1 Prozent, nachdem Morgan Stanley sie auf "Overweight" erhöht hat. Bayer legten nach der Kurs-Rally vom Vortag um weitere 1,5 Prozent zu, angetrieben von einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley.

Merck KGaA (Merck) profitierten mit plus 2 Prozent von einer Empfehlung durch die Investmentbank Exane BNP. Fraport gewannen 3,3 Prozent nach einer Hochstufung durch JPMorgan. Eine Abstufung der Salzgitter-Aktie (Salzgitter) durch JPMorgan drückte den Kurs um 3 Prozent nach unten./bek/jha/

