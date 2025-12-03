EUREX/DAX-Futures bei wenig Umsatz leicht erholt

DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 48 auf 23.804 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.813 und das Tagestief bei 23.741 Punkten. Von Umsätzen sei diese Erholung aber nicht getragen, heißt es im Handel. Bisher gingen nicht einmal 800 Kontrakte um.

Wer­bung Wer­bung

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)