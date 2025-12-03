DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +3,9%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.911 +1,7%Euro1,1643 +0,1%Öl62,74 +0,6%Gold4.205 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Futures bei wenig Umsatz leicht erholt

03.12.25 08:28 Uhr

DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 48 auf 23.804 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.813 und das Tagestief bei 23.741 Punkten. Von Umsätzen sei diese Erholung aber nicht getragen, heißt es im Handel. Bisher gingen nicht einmal 800 Kontrakte um.

Wer­bung

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)