AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern

03.12.25 08:54 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von HUGO BOSS kommen nach einem Strategie-Update am Mittwoch deutlich unter Druck. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschen die Papiere des MDAX-Konzerns um bis zu 13 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf fast 34 Euro. Damit droht im regulären Xetra-Handel ein Tief seit April.

"2026 wird ein Jahr der Anpassung sein, in dem das Geschäft durch die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks" geprägt ist, teilte das Unternehmen am Vorabend mit.

Die Experten von Kepler Cheuvreux überprüfen nun ihre Kaufempfehlung. Der Unternehmensausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Analyst Jürgen Kolb. Es sei noch nicht klar, welche Kollektionen von der Neuausrichtung betroffen seien und ob auch das Shop-Netzwerk konsolidiert werde.

"Alle Augen sind auf die Telefonkonferenz zur Strategie gerichtet", kommentierte entsprechend auch Experte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler./ag/jha/

