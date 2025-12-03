AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von HUGO BOSS kommen nach einem Strategie-Update am Mittwoch deutlich unter Druck. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschen die Papiere des MDAX-Konzerns um bis zu 13 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf fast 34 Euro. Damit droht im regulären Xetra-Handel ein Tief seit April.
"2026 wird ein Jahr der Anpassung sein, in dem das Geschäft durch die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks" geprägt ist, teilte das Unternehmen am Vorabend mit.
Die Experten von Kepler Cheuvreux überprüfen nun ihre Kaufempfehlung. Der Unternehmensausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Analyst Jürgen Kolb. Es sei noch nicht klar, welche Kollektionen von der Neuausrichtung betroffen seien und ob auch das Shop-Netzwerk konsolidiert werde.
"Alle Augen sind auf die Telefonkonferenz zur Strategie gerichtet", kommentierte entsprechend auch Experte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler./ag/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:01
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.2022
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.2021
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen