ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HUGO BOSS nach der Bekanntgabe von Zielen für 2026 und die folgenden Jahre auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Ausblick des Modekonzerns für 2026 liege deutlich unter den Erwartungen; die Marktschätzung für den operativen Gewinn 2026 dürfte nun um rund ein Fünftel fallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz am Mittwoch zu den neuen mittelfristigen Zielen und darauf, wie realistisch diese seien./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 22:22 / GMT
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.2022
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.2021
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
Alle: Alle Empfehlungen