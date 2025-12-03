DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin80.423 +2,3%Euro1,1642 +0,1%Öl62,51 +0,2%Gold4.207 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

03.12.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
34,65 EUR -3,76 EUR -9,79%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Unternehmenszielen für 2026 und die folgenden Jahre vorerst auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Gewinnausblick für 2026 liege deutlich unter der Markterwartung, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Modekonzern versuche mit dem erklärten Fokus auf Marke, Vertrieb und operatives Geschäft wohl einen Reset im kommenden Jahr, um damit den Weg zu späterem Wachstum zu ebnen./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
02.12.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
10.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
06.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
04.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
13.10.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.12.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
06.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen