Cybersicherheit für viele Nebensache

03.12.25 06:46 Uhr

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Fake-Shops, Datendiebstahl, gefälschte Angebote auf Social-Media-Plattformen - vier von zehn Befragten halten es für sehr wahrscheinlich (9 Prozent) oder wahrscheinlich (32 Prozent), Opfer eines Betrugs oder eines Betrugsversuchs über das Internet zu werden.

Doch nur etwas mehr als die Hälfte (54 Prozent) der 1.057 für den Bundesverband deutscher Banken (BdB) zum Thema Cybersicherheit befragten Erwachsenen informieren sich regelmäßig oder zumindest gelegentlich über das Thema Online-Sicherheit.

"Jede unserer digitalen Aktivitäten kann inzwischen ein Einfallstor für Online-Kriminelle sein", warnt Heiner Herkenhoff, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes. "Wer die empfohlenen Schutzmaßnahmen umsetzt und Warnungen ernst nimmt, schützt sich am besten vor Betrug." Wer schon einmal von einer Betrugsmasche gehört habe, falle nicht so leicht darauf herein.

Ein knappes Viertel (23 Prozent) der im Zeitraum 23. Oktober bis 4. November Befragten ist nach eigenen Angaben in den vergangenen beiden Jahren Opfer von Online-Betrug geworden. Dennoch haben nur wenige Bedenken, ihre Bankgeschäfte am heimischen PC oder per Smartphone zu erledigen: 82 Prozent der Befragten sehen Online-Banking als sehr sicher oder sicher an./ben/DP/zb