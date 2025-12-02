HUGO BOSS Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach der Bekanntgabe von Zielen für 2026 und die folgenden Jahre auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Ausblick des Modekonzerns für 2026 liege deutlich unter den Erwartungen; die Marktschätzung für den operativen Gewinn 2026 dürfte nun um rund ein Fünftel fallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz am Mittwoch zu den neuen mittelfristigen Zielen und darauf, wie realistisch diese seien./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 22:22 / GMT
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,19 €
|Abst. Kursziel*:
2,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
