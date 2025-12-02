DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,54 +7,3%Nas23.436 +0,7%Bitcoin78.152 +5,1%Euro1,1622 +0,1%Öl62,44 -1,4%Gold4.211 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen fest -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Steuern, Deutschlandticket, Musterung - was sich 2026 ändert Steuern, Deutschlandticket, Musterung - was sich 2026 ändert
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026

02.12.25 21:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
34,65 EUR -3,76 EUR -9,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

METZINGEN (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Modekonzerns HUGO BOSS brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. "2026 wird ein Jahr der Anpassung sein, in dem das Geschäft durch die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks" geprägt ist, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Daher dürfte der Umsatz im kommenden Jahr auf währungsbereinigter Basis im mittleren bis hohen einstelligen Bereich sinken. 2027 will der MDax-Konzern dann wieder wachsen und 2028 soll das Tempo dann Fahrt aufnehmen. Zudem wird der operative Gewinn 2026 laut der aktuellen Prognose sinken. An der Börse kam das schlecht an. Der Aktienkurs knickte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast sieben Prozent ein./mis/tih

Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
12:11HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
10.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
06.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
04.11.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
13.10.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12:11HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
06.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen