Inditex-Aktie: Zara-Mutter mit besserer Umsatzdynamik vor Weihnachtsgeschäft
Inditex hat zu Beginn des Schlussquartals vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft den Umsatz deutlich gesteigert.
Das Wachstum wurde den Angaben des Zara-Mutterkonzerns zufolge durch den Erfolg der Herbst-/Winterkollektionen vorangetrieben.
Der spanische Modekonzern, zu dem auch andere Marken wie Massimo Dutti oder Pull & Bear gehören, erhöhte den Umsatz in der Zeit vom 1. November bis zum 1. Dezember währungsbereinigt um nahezu 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Wachstumsrate liegt über der Steigerung von 6,2 Prozent, die Inditex in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres per Ende Oktober verzeichnete.
In den ersten neun Monaten lag der Umsatz den weiteren Angaben zufolge bei 28,17 Milliarden Euro, im dritten Quartal alleine bei 9,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erreichte in den neun Monaten 4,62 Milliarden nach 4,45 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg von 5,67 Milliarden auf 5,94 Milliarden Euro, bei einer Marge von 21,1 Prozent.
Für das Gesamtjahr per Ende Januar 2026 erwartet Inditex weiterhin eine im Jahresvergleich stabile Bruttomarge, plus oder minus 50 Basispunkte. Außerdem rechnet Inditex mit einem negativen Währungseinfluss auf den Umsatz von 4 Prozent.
