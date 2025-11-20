Inditex Aktie
Marktkap. 144,88 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 49 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das starke Produktangebot des Textilkonzerns und seine Fähigkeit, auf Modetrends zu reagieren, dürften zu weiteren Marktanteilsgewinnen führen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung. Die Bruttomarge habe das Potenzial, im nächsten Jahr positiv zu überraschen. Zudem steige nach einer Phase außergewöhnlich hoher Investitionen der freie Cashflow wieder an, und die Bewertung erscheine im weltweiten Branchenvergleich günstig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / EST
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
46,64 €
|Abst. Kursziel*:
11,49%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
47,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
