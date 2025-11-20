DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
Inditex Aktie

47,08 EUR +0,31 EUR +0,66 %
STU
43,84 CHF +0,43 CHF +0,98 %
BRX
Marktkap. 144,88 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

RBC Capital Markets

Inditex Outperform

08:01 Uhr
Inditex Outperform
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
47,08 EUR 0,31 EUR 0,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 49 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das starke Produktangebot des Textilkonzerns und seine Fähigkeit, auf Modetrends zu reagieren, dürften zu weiteren Marktanteilsgewinnen führen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung. Die Bruttomarge habe das Potenzial, im nächsten Jahr positiv zu überraschen. Zudem steige nach einer Phase außergewöhnlich hoher Investitionen der freie Cashflow wieder an, und die Bewertung erscheine im weltweiten Branchenvergleich günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
46,64 €		 Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
47,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:21 Inditex Equal Weight Barclays Capital
08:01 Inditex Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

