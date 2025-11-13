DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,51 +0,4%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
Inditex Aktie

47,53 EUR +0,10 EUR +0,21 %
STU
44,13 CHF +0,11 CHF +0,24 %
BRX
Marktkap. 145,19 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

JP Morgan Chase & Co.

Inditex Overweight

09:06 Uhr
Inditex Overweight
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
47,53 EUR 0,10 EUR 0,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor am 3. Dezember erwarteten Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet laut ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem Umsatzwachstum des Modekonzerns von 8 Prozent im dritten Quartal. Dabei erinnerte sie daran, dass die Zara-Mutter mit einem Umsatzplus von währungsbereinigt 9 Prozent in das Quartal gestartet sei. Diese Verbesserung im Vergleich zum ersten Halbjahr, sei auf eine Kombination aus im Quartalsvergleich verbesserten Kollektionen und einem weniger schwierigen Marktumfeld im Bekleidungssektor zurückzuführen. Zwar geht sie davon aus, dass die Kollektionen weiterhin stark seien, doch hätten sich die Daten für September/Oktober in den europäischen Bekleidungsmärkten im Vergleich zum Monat August abgeschwächt./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Inditex Overweight

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,63 €		 Abst. Kursziel*:
7,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,20%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

09:06 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.25 Inditex Buy UBS AG
mehr Analysen

