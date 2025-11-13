Inditex Aktie
Marktkap. 145,19 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor am 3. Dezember erwarteten Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet laut ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem Umsatzwachstum des Modekonzerns von 8 Prozent im dritten Quartal. Dabei erinnerte sie daran, dass die Zara-Mutter mit einem Umsatzplus von währungsbereinigt 9 Prozent in das Quartal gestartet sei. Diese Verbesserung im Vergleich zum ersten Halbjahr, sei auf eine Kombination aus im Quartalsvergleich verbesserten Kollektionen und einem weniger schwierigen Marktumfeld im Bekleidungssektor zurückzuführen. Zwar geht sie davon aus, dass die Kollektionen weiterhin stark seien, doch hätten sich die Daten für September/Oktober in den europäischen Bekleidungsmärkten im Vergleich zum Monat August abgeschwächt./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Overweight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,63 €
|Abst. Kursziel*:
7,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
47,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,20%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
