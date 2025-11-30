November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

Analysen des Monats

So schätzten Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im November 2025 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 156,50 SEK. Dies kommt einem Abschlag von 14,80 SEK zum aktuellen STO-Kurs der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie von 171,30 SEK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 150,00 SEK -12,43 26.11.2025 Jefferies & Company Inc. 164,00 SEK -4,26 24.11.2025 Barclays Capital 162,00 SEK -5,43 24.11.2025 Deutsche Bank AG 155,00 SEK -9,52 21.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 123,00 SEK -28,20 20.11.2025 RBC Capital Markets 185,00 SEK 8,00 10.11.2025

Redaktion finanzen.net