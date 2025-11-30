DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.874 +0,7%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

30.11.25 18:00 Uhr
November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

So schätzten Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im November 2025 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 156,50 SEK. Dies kommt einem Abschlag von 14,80 SEK zum aktuellen STO-Kurs der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie von 171,30 SEK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.150,00 SEK-12,4326.11.2025
Jefferies & Company Inc.164,00 SEK-4,2624.11.2025
Barclays Capital162,00 SEK-5,4324.11.2025
Deutsche Bank AG155,00 SEK-9,5221.11.2025
JP Morgan Chase & Co.123,00 SEK-28,2020.11.2025
RBC Capital Markets185,00 SEK8,0010.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
26.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.

