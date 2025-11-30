November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
So schätzten Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.
Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im November 2025 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 156,50 SEK. Dies kommt einem Abschlag von 14,80 SEK zum aktuellen STO-Kurs der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie von 171,30 SEK gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|150,00 SEK
|-12,43
|26.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|164,00 SEK
|-4,26
|24.11.2025
|Barclays Capital
|162,00 SEK
|-5,43
|24.11.2025
|Deutsche Bank AG
|155,00 SEK
|-9,52
|21.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|123,00 SEK
|-28,20
|20.11.2025
|RBC Capital Markets
|185,00 SEK
|8,00
|10.11.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
