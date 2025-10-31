Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,13 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 143 auf 164 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen der Textilkette sollten ein robustes Schlussquartal 2025 belegen, schrieb James Grzinic in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Neben moderaten Fortschritten beim vergleichbaren Umsatzwachstum erwartet er einen deutlichen Anstieg der Bruttomargen. Dank der Ausgabendisziplin sollte die operative Ergebnismarge (Ebit) bei rund 9 Prozent liegen. Die Bemühungen der EU um ein faireres Wettbewerbsumfeld könnten zudem für bessere Aussichten im kommenden Jahr sorgen, was die ehrgeizige Bewertung rechtfertige./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
164,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
172,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
-4,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
149,88 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets