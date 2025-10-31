DAX 23.235 +0,6%ESt50 5.524 +0,2%MSCI World 4.248 +0,1%Top 10 Crypto 11,67 -0,4%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.747 -0,9%Euro 1,1547 +0,3%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.080 +0,3%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 25,13 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

13:46 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,72 EUR 0,09 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 143 auf 164 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen der Textilkette sollten ein robustes Schlussquartal 2025 belegen, schrieb James Grzinic in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Neben moderaten Fortschritten beim vergleichbaren Umsatzwachstum erwartet er einen deutlichen Anstieg der Bruttomargen. Dank der Ausgabendisziplin sollte die operative Ergebnismarge (Ebit) bei rund 9 Prozent liegen. Die Bemühungen der EU um ein faireres Wettbewerbsumfeld könnten zudem für bessere Aussichten im kommenden Jahr sorgen, was die ehrgeizige Bewertung rechtfertige./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
164,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
172,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
-4,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
149,88 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

13:46 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

