MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen

DOW JONES--Mit moderaten Gewinnen zeigen sich Europas Börsen am Mittwoch im frühen Handel im Sog guter Vorgaben von US-Technologie- und Industriewerten. Gesucht sind vor allem Einzelhandelswert, der Stoxx-Branchenindex steigt um 2,8 Prozent nach starken Zahlen von Inditex. Gleichzeitig brechen Hugo Boss aber ein. Für die Subindizes der Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte geht es um bis zu 1,6 Prozent voran. Am Ende bei den Branchen liegen Finanzwerte wie Banken und Versicherer. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent, der DAX um 0,3 Prozent auf 23,789 Zähler.

Neue Wirtschaftsdaten bewegen kaum, in der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in der Zweitlesung höher ausgefallen als in der ersten. Er liegt damit noch tiefer im Expansion anzeigenden Bereich. Spannender dürfte am Nachmittag der ISM-Index werden als eines der letzten wichtigen Daten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am 10. Dezember. Seine Arbeitsmarkt-Komponente gibt das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes. Dazu wird der ADP-Index über die Stellen in der privaten US-Wirtschaft veröffentlicht. Aktuell wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 10.Dezember dessen ungeachtet bei rund 90 Prozent gesehen.

Bei den Einzelwerten springen im Modesektor Inditex um 6,8 Prozent nach oben nach starken Zahlen, während Hugo Boss um 11 Prozent einbrechen. Inditex konnte den Umsatz vor Beginn des Weihnachtsgeschäft um 11 Prozent steigern und damit stärker als erwartet. Im Gefolge zieht die Aktie der schwedischen H&M um 1,5 Prozent an. Hugo Boss hat mit der Mitteilung eines neu gestarteten Strategieprogramms angekündigt, dass 2026 ein Anpassungsjahr wird und erwartet einen deutlichen Umsatzrückgang, bevor 2027 eine Rückkehr zu Wachstum erfolgen soll.

"Hugo Boss ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es für Konsumwerte einfach zu früh ist", so ein Marktteilnehmer. "Auch wenn die Konjunktur in Deutschland nun anspringt, Konsumwerte profitieren erfahrungsgemäß erst in einem viel späteren Stadium des Wirtschaftszyklus davon".

Um 2,3 Prozent erholt von den Verlusten der Vortage zeigen sich Airbus. Der Flugzeughersteller kann sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr nicht halten und rechnet wegen der Qualitätsprobleme am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen mit der Auslieferung von rund 790 Flugzeugen. Bislang hatte Airbus 820 Maschinen angepeilt. Die für die Börsen relevanteren Finanzziele für das laufende Jahr wurden aber bestätigt.

Im Autosektor stechen Stellantis mit einem Plus von 7,3 Prozent heraus. Die UBS hat die Aktie laut Händlern auf "Buy" von "Neutral" erhöht. Zugleich lautet die Empfehlung für Renault nun auf "Sell". Renault tendieren darauf behauptet. Daneben hat die UBS für weitere Autoaktien die Kursziele angepasst.

Die deutsche Autoindustrie ist dessen ungeachtet skeptisch. Laut der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts ist das Geschäftsklima der Branche auf einen Wert von minus 20,0 von minus 13,4 Punkten im Oktober gesunken. "Dieses Auf und Ab im Geschäftsklima spiegelt die sehr hohe und steigende wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland und weltweit wider", sagt Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.712,12 +0,5% 25,95 +16,1%

Stoxx-50 4.816,77 +0,3% 14,07 +11,5%

DAX 23.788,77 +0,3% 77,91 +19,1%

MDAX 29.599,08 +0,3% 75,41 +15,4%

TecDAX 3.581,20 +1,0% 34,23 +3,8%

SDAX 16.651,95 +0,8% 134,51 +21,5%

CAC 8.086,92 +0,2% 12,31 +10,1%

SMI 12.926,93 +0,3% 36,68 +10,6%

ATX 5.063,10 -0,2% -8,58 +38,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1643 +0,2% 1,1624 1,1606 +12,0%

EUR/JPY 181,22 +0,0% 181,20 180,95 +11,2%

EUR/CHF 0,9331 -0,0% 0,9335 0,9337 -0,7%

EUR/GBP 0,8780 -0,2% 0,8801 0,8792 +6,3%

USD/JPY 155,65 -0,2% 155,88 155,91 -0,9%

GBP/USD 1,3261 +0,4% 1,3209 1,3200 +5,5%

USD/CNY 7,0742 +0,1% 7,0680 7,0709 -2,0%

USD/CNH 7,0594 -0,1% 7,0668 7,0695 -3,7%

AUS/USD 0,6582 +0,2% 0,6567 0,6568 +5,3%

Bitcoin/USD 92.907,25 +1,0% 91.982,90 91.061,10 -3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,06 58,64 +0,7% 0,42 -18,8%

Brent/ICE 62,83 62,45 +0,6% 0,38 -16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.205,90 4.205,88 +0,0% 0,03 +60,3%

Silber 58,13 58,47 -0,6% -0,33 +102,7%

Platin 1.414,66 1.414,11 +0,0% 0,55 +61,6%

Kupfer 5,23 5,16 +1,3% 0,07 +27,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

