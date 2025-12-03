DAX23.806 +0,4%Est505.720 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.794 +1,5%Euro1,1645 +0,2%Öl63,12 +1,2%Gold4.201 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung! Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung!
Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Solana-Dip im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen

03.12.25 10:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195,62 EUR 3,90 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,36 EUR 0,41 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
34,70 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
50,40 EUR 1,10 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
33,81 EUR -1,01 EUR -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,83 EUR 0,42 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit moderaten Gewinnen zeigen sich Europas Börsen am Mittwoch im frühen Handel im Sog guter Vorgaben von US-Technologie- und Industriewerten. Gesucht sind vor allem Einzelhandelswert, der Stoxx-Branchenindex steigt um 2,8 Prozent nach starken Zahlen von Inditex. Gleichzeitig brechen Hugo Boss aber ein. Für die Subindizes der Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte geht es um bis zu 1,6 Prozent voran. Am Ende bei den Branchen liegen Finanzwerte wie Banken und Versicherer. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent, der DAX um 0,3 Prozent auf 23,789 Zähler.

Wer­bung

Neue Wirtschaftsdaten bewegen kaum, in der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in der Zweitlesung höher ausgefallen als in der ersten. Er liegt damit noch tiefer im Expansion anzeigenden Bereich. Spannender dürfte am Nachmittag der ISM-Index werden als eines der letzten wichtigen Daten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am 10. Dezember. Seine Arbeitsmarkt-Komponente gibt das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes. Dazu wird der ADP-Index über die Stellen in der privaten US-Wirtschaft veröffentlicht. Aktuell wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 10.Dezember dessen ungeachtet bei rund 90 Prozent gesehen.

Bei den Einzelwerten springen im Modesektor Inditex um 6,8 Prozent nach oben nach starken Zahlen, während Hugo Boss um 11 Prozent einbrechen. Inditex konnte den Umsatz vor Beginn des Weihnachtsgeschäft um 11 Prozent steigern und damit stärker als erwartet. Im Gefolge zieht die Aktie der schwedischen H&M um 1,5 Prozent an. Hugo Boss hat mit der Mitteilung eines neu gestarteten Strategieprogramms angekündigt, dass 2026 ein Anpassungsjahr wird und erwartet einen deutlichen Umsatzrückgang, bevor 2027 eine Rückkehr zu Wachstum erfolgen soll.

"Hugo Boss ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es für Konsumwerte einfach zu früh ist", so ein Marktteilnehmer. "Auch wenn die Konjunktur in Deutschland nun anspringt, Konsumwerte profitieren erfahrungsgemäß erst in einem viel späteren Stadium des Wirtschaftszyklus davon".

Wer­bung

Um 2,3 Prozent erholt von den Verlusten der Vortage zeigen sich Airbus. Der Flugzeughersteller kann sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr nicht halten und rechnet wegen der Qualitätsprobleme am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen mit der Auslieferung von rund 790 Flugzeugen. Bislang hatte Airbus 820 Maschinen angepeilt. Die für die Börsen relevanteren Finanzziele für das laufende Jahr wurden aber bestätigt.

Im Autosektor stechen Stellantis mit einem Plus von 7,3 Prozent heraus. Die UBS hat die Aktie laut Händlern auf "Buy" von "Neutral" erhöht. Zugleich lautet die Empfehlung für Renault nun auf "Sell". Renault tendieren darauf behauptet. Daneben hat die UBS für weitere Autoaktien die Kursziele angepasst.

Die deutsche Autoindustrie ist dessen ungeachtet skeptisch. Laut der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts ist das Geschäftsklima der Branche auf einen Wert von minus 20,0 von minus 13,4 Punkten im Oktober gesunken. "Dieses Auf und Ab im Geschäftsklima spiegelt die sehr hohe und steigende wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland und weltweit wider", sagt Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Wer­bung

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.712,12 +0,5% 25,95 +16,1%

Stoxx-50 4.816,77 +0,3% 14,07 +11,5%

DAX 23.788,77 +0,3% 77,91 +19,1%

MDAX 29.599,08 +0,3% 75,41 +15,4%

TecDAX 3.581,20 +1,0% 34,23 +3,8%

SDAX 16.651,95 +0,8% 134,51 +21,5%

CAC 8.086,92 +0,2% 12,31 +10,1%

SMI 12.926,93 +0,3% 36,68 +10,6%

ATX 5.063,10 -0,2% -8,58 +38,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1643 +0,2% 1,1624 1,1606 +12,0%

EUR/JPY 181,22 +0,0% 181,20 180,95 +11,2%

EUR/CHF 0,9331 -0,0% 0,9335 0,9337 -0,7%

EUR/GBP 0,8780 -0,2% 0,8801 0,8792 +6,3%

USD/JPY 155,65 -0,2% 155,88 155,91 -0,9%

GBP/USD 1,3261 +0,4% 1,3209 1,3200 +5,5%

USD/CNY 7,0742 +0,1% 7,0680 7,0709 -2,0%

USD/CNH 7,0594 -0,1% 7,0668 7,0695 -3,7%

AUS/USD 0,6582 +0,2% 0,6567 0,6568 +5,3%

Bitcoin/USD 92.907,25 +1,0% 91.982,90 91.061,10 -3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,06 58,64 +0,7% 0,42 -18,8%

Brent/ICE 62,83 62,45 +0,6% 0,38 -16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.205,90 4.205,88 +0,0% 0,03 +60,3%

Silber 58,13 58,47 -0,6% -0,33 +102,7%

Platin 1.414,66 1.414,11 +0,0% 0,55 +61,6%

Kupfer 5,23 5,16 +1,3% 0,07 +27,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 04:32 ET (09:32 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

DatumRatingAnalyst
10:36Inditex OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:01Inditex BuyJefferies & Company Inc.
09:11Inditex OutperformRBC Capital Markets
01.12.2025Inditex HoldDeutsche Bank AG
01.12.2025Inditex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:36Inditex OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:01Inditex BuyJefferies & Company Inc.
09:11Inditex OutperformRBC Capital Markets
01.12.2025Inditex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.2025Inditex BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Inditex HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Inditex HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Inditex Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025Inditex Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Inditex Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
01.09.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
28.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
14.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets
01.07.2025Inditex UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen