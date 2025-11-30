Inditex Aktie
Marktkap. 153,61 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Modekonzern habe an allen Fronten besser als von ihr und am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Georgina Johananin einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktie sollte entsprechend profitieren. Insgesamt sollten die Wachstumsraten für Zuversicht sorgen, dass auch weiterhin eine überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung bis ins Jahr 2026 hinein möglich sei./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex Overweight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,70 €
|Abst. Kursziel*:
-5,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
53,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,91%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets