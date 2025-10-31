DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,55 +0,8%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 BASF BASF11 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- AMD, Novartis im Fokus
Top News
Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht! Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht!
Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,97 EUR +0,24 EUR +1,53 %
STU
14,66 CHF -0,05 CHF -0,31 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,21 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872318

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000106270

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HMRZF

JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:51 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,97 EUR 0,24 EUR 1,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M vor den am 29. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 120 auf 123 schwedische Kronen angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan ließ ihre Schätzungen für das Gesamtjahr 2024/25 am Mittwoch in ihrem Ausblick nahezu unverändert. Für das Geschäftsjahr 2025/26 hob sie ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) indes an, um den positiven externen Effekten auf die Bruttomarge besser gerecht zu werden. Sie geht zugleich davon aus, dass die Hälfte dieser positiven Effekte in das Angebot für die Konsumenten reinvestiert werde./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
123,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
174,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
-29,59%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,88 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:51 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

finanzen.net Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten
finanzen.net Das Kaufen von teurer Kleidung birgt Sparpotenzial gegenüber Fast Fashion
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
finanzen.net Hennes Mauritz (H M, H&M) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx H&M steigert Gewinn stärker als erwartet - Aktie zieht deutlich an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen
finanzen.net Ausblick: Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
PR Newswire Perfect Moment x H&M brings style to the slopes with a new après-ski collaboration
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Now
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock?
Zacks Has Hennes & Mauritz (HNNMY) Outpaced Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
RSS Feed
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) zu myNews hinzufügen