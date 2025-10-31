Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,21 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M vor den am 29. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 120 auf 123 schwedische Kronen angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan ließ ihre Schätzungen für das Gesamtjahr 2024/25 am Mittwoch in ihrem Ausblick nahezu unverändert. Für das Geschäftsjahr 2025/26 hob sie ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) indes an, um den positiven externen Effekten auf die Bruttomarge besser gerecht zu werden. Sie geht zugleich davon aus, dass die Hälfte dieser positiven Effekte in das Angebot für die Konsumenten reinvestiert werde./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 18:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
123,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
174,70 SEK
|Abst. Kursziel*:
-29,59%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,88 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG