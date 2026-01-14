DAX24.552 -1,1%Est505.960 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.507 -1,3%Euro1,1966 +0,1%Öl70,51 +2,6%Gold5.511 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 ASML NV A1J4U4 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen Hot Stocks heute: Europäischen Aktienmärkte könnten eine Outperformance hinlegen
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: H&M überrascht im Schlussquartal - Aber schwacher Jahresauftakt

29.01.26 13:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,69 EUR 0,05 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modehändler H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) hat im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2024/2025 überraschend viel verdient. Die Schweden profitierten unter anderem von gesunkenen Kosten und Verbesserungen beim Angebot und ihrem Lagermanagement, wie sie am Donnerstag im Stockholm mitteilten. Der Auftakt in das laufende erste Quartal fiel jedoch verhalten aus. Die Aktie gab nach den Nachrichten nach.

Wer­bung

Das Papier notierte gegen Mittag rund 1,8 Prozent tiefer. Im vergangenen Jahr hatte die Aktie deutlich zugelegt, auch unterstützt durch Rückkäufe und die fortgesetzten Aktienkäufe durch die Gründerfamilie Persson. Bis zum Jahresende hatte die Familie ihren Anteil auf mehr als 85 Prozent der Stimmrechte aufgestockt. Dies beflügelte Spekulationen über eine mögliche Privatisierung von H&M.

H&M war in der jüngeren Vergangenheit im Wettbewerb mit seinem wichtigsten Konkurrenten, der Textilkette Inditex ins Hintertreffen geraten. Die Spanier verfügen über eine schlankere Lieferkette und wechseln zudem ihr modisches Angebot schneller aus. Um wieder aufzuschließen, erhöhte H&M-Chef Daniel Erver die Marketingausgaben. Die verstärkten Werbemaßnahmen und Preis-Deals halfen den Schweden tatsächlich, im vergangenen Jahr wieder mehr Kunden in den Online-Shop und in die Filialen zu locken. Zugleich reduzierte der skandinavische Konzern im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung die Zahl der Häuser und baute im vergangenen Geschäftsjahr weitere Stellen ab.

Das operative Ergebnis des Konzerns kletterte derweil in den drei Monaten bis Ende November um 38 Prozent auf 6,36 Milliarden schwedische Kronen (603 Mio Euro). Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.

Wer­bung

Im Gesamtjahr 2025 stieg der operative Gewinn um gut sechs Prozent auf 18,4 Milliarden Kronen. Unter dem Strich verdiente die Textilkette mit knapp 12,1 Milliarden Kronen gut 4 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Die stärkere schwedische Währung belastete jedoch die Umsatzentwicklung: Der Erlös sank umgerechnet in Kronen um fast 3 Prozent auf gut 228 Milliarden Kronen - gerechnet in lokalen Währungen erwirtschaftete die Textilkette dagegen ein Plus von rund zwei Prozent.

In das neue Geschäftsjahr ist der Konzern allerdings mit Bremsspuren gestartet. Für die Wochen von Anfang Dezember bis Ende Januar wird den Angaben zufolge ein Umsatzminus in lokalen Währungen von zwei Prozent erwartet, hieß es. Dieser Rückgang müsse im Licht eines starken Laufs rund um den "Black Friday" gesehen werden, erläuterte der Konzern. An diesem Verkaufstag Ende November locken viele Einzelhändler mit Sonderangeboten, weshalb es meist zu starken Umsätzen kommt. Zudem falle das chinesische Neujahresfest dieses Jahr in den Februar./tav/jsl/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
13:56HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
13:51HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
13:46HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
10:41HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:56HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
13:51HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
13:46HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
10:41HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderperformBernstein Research
06.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderperformBernstein Research
12.12.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderperformBernstein Research
26.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen