DAX24.452 -1,5%Est505.925 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,03 -5,2%Nas23.424 -1,8%Bitcoin71.908 -3,4%Euro1,1953 ±-0,0%Öl71,40 +3,9%Gold5.418 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Wall Street uneins -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an
Darum legen die Ölpreise weiter zu Darum legen die Ölpreise weiter zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet

29.01.26 14:56 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben unerwartet viele Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt. In der vergangenen Woche wurden 209.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 205.000 Anträgen gerechnet.

Wer­bung

Allerdings wurde die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor deutlich nach oben revidiert, um 10.000 auf 210.000. Trotz des Anstiegs bleibt das Niveau der Hilfsanträge im Vergleich der vergangenen Jahre weiter niedrig.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Zuletzt hatte die Fed den Leitzins am Mittwoch unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war. Außerdem hatte die Notenbank die Spekulation auf eine Zinssenkung in den kommenden Monaten gedämpft, in dem sie auf die jüngste Stabilisierung der Arbeitslosenquote hingewiesen hatte./jkr/jsl/stk