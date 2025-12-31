DAX 25.377 +0,5%ESt50 5.999 +0,0%MSCI World 4.515 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.676 -0,6%Euro 1,1683 +0,4%Öl 62,97 -0,1%Gold 4.583 +1,6%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 26,81 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872318

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000106270

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HMRZF

Bernstein Research

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform

10:36 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
110,00 SEK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
179,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
-38,58%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,89 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

10:36 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
06.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
12.12.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
11.12.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
26.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
finanzen.net Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten
finanzen.net Das Kaufen von teurer Kleidung birgt Sparpotenzial gegenüber Fast Fashion
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
finanzen.net Hennes Mauritz (H M, H&M) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx H&M steigert Gewinn stärker als erwartet - Aktie zieht deutlich an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Hennes & Mauritz (HNNMY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) a Great Value Stock Right Now?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock?
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love Hennes & Mauritz (HNNMY)
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Hennes & Mauritz (HNNMY) This Year?
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
RSS Feed
