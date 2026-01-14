Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,74 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 180 schwedischen Kronen belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick der Modekette auf 2026 sei jedoch vorsichtiger als gedacht./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
180,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
177,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
1,58%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets