Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 26,74 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

13:51 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 180 schwedischen Kronen belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick der Modekette auf 2026 sei jedoch vorsichtiger als gedacht./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
180,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
177,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
1,58%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

