So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Februar 2026 ein

So schätzten Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.
Im Februar 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie vorgenommen.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 153,17 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Hennes Mauritz (H M, H&M) auf 175,95 SEK beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|123,00 SEK
|-30,09
|25.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|164,00 SEK
|-6,79
|24.02.2026
|Barclays Capital
|162,00 SEK
|-7,93
|24.02.2026
|Barclays Capital
|162,00 SEK
|-7,93
|13.02.2026
|RBC Capital Markets
|185,00 SEK
|5,14
|09.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|123,00 SEK
|-30,09
|02.02.2026
Redaktion finanzen.net
