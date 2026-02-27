DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.008 -1,3%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Februar 2026 ein

28.02.26 18:00 Uhr
So schätzten Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
18,04 EUR 0,04 EUR 0,22%
Im Februar 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 153,17 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Hennes Mauritz (H M, H&M) auf 175,95 SEK beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.123,00 SEK-30,0925.02.2026
Jefferies & Company Inc.164,00 SEK-6,7924.02.2026
Barclays Capital162,00 SEK-7,9324.02.2026
Barclays Capital162,00 SEK-7,9313.02.2026
RBC Capital Markets185,00 SEK5,1409.02.2026
JP Morgan Chase & Co.123,00 SEK-30,0902.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
25.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
13.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
09.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
09.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
13.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
02.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.

