So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Februar 2026 ein

So schätzten Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.

Im Februar 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 153,17 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Hennes Mauritz (H M, H&M) auf 175,95 SEK beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 123,00 SEK -30,09 25.02.2026 Jefferies & Company Inc. 164,00 SEK -6,79 24.02.2026 Barclays Capital 162,00 SEK -7,93 24.02.2026 Barclays Capital 162,00 SEK -7,93 13.02.2026 RBC Capital Markets 185,00 SEK 5,14 09.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 123,00 SEK -30,09 02.02.2026

