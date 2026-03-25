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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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Symbol HMRZF

Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

13:36 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel auf 162 schwedischen Kronen belassen. Die Bruttomarge des Modekonzerns sei erneut stark, das Wachstum jedoch verhalten gewesen, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
162,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
174,55 SEK		 Abst. Kursziel*:
-7,19%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
154,11 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

13:36 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
13:26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
03.03.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
25.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
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