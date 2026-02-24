JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Marktdaten belegten eine Verbesserung der Absatztrends in der Branche, schrieb Georgina Johanan am Dienstagabend. Auch der Zeitpunkt des chinesischen Neujahrsfestes dürfte der schwedischen Bekleidungsgruppe zum Vorteil gereichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT

