Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,31 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Marktdaten belegten eine Verbesserung der Absatztrends in der Branche, schrieb Georgina Johanan am Dienstagabend. Auch der Zeitpunkt des chinesischen Neujahrsfestes dürfte der schwedischen Bekleidungsgruppe zum Vorteil gereichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
123,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
187,55 SEK
|Abst. Kursziel*:
-34,42%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
187,55 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-34,42%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
152,78 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
