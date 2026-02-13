Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,23 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns stehe im Einklang mit der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
164,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
181,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
-9,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
152,78 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|20:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets