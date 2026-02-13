Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

20:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns stehe im Einklang mit der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

