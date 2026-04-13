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Marktkap. 149,93 Mrd. EUR

KGV 14,02
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WKN 555750

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Symbol DTEGF

Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

10:41 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner seien ohne Berücksichtigung des Werts der US-Tochter T-Mobile US weiter zu günstig, schrieb Robert Grindle in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Anlagestrategen der Deutschen Bank seien mittlerweile sehr optimistisch für den US-Aktienmarkt, wobei die Gemengelage im US-Telekomsektor allerdings weniger eindeutig sei. Grindle zählt die T-Aktie zu den Favoriten in der Defensive nicht der Offensive./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,15 €		 Abst. Kursziel*:
44,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,18%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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