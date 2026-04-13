Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 149,93 Mrd. EURKGV 14,02
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner seien ohne Berücksichtigung des Werts der US-Tochter T-Mobile US weiter zu günstig, schrieb Robert Grindle in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Anlagestrategen der Deutschen Bank seien mittlerweile sehr optimistisch für den US-Aktienmarkt, wobei die Gemengelage im US-Telekomsektor allerdings weniger eindeutig sei. Grindle zählt die T-Aktie zu den Favoriten in der Defensive nicht der Offensive./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,15 €
|Abst. Kursziel*:
44,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,18%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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