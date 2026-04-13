Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse
United States Antimony nimmt die Produktion in Montana wieder auf — Aktie vor Ausbruch aus Konsolidierung? United States Antimony nimmt die Produktion in Montana wieder auf — Aktie vor Ausbruch aus Konsolidierung?
RWE Aktie

Marktkap. 43,92 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

Barclays Capital

RWE Overweight

10:16 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,78 EUR -0,12 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger sei mit Blick auf die zum Ende des zweiten Quartals erwartete deutsche Kraftwerksstrategie gut aufgestellt, schrieb Peter Crampton am Montagnachmittag. Das höhere Kursziel reflektiere die geplanten Investitionen in neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
59,26 €		 Abst. Kursziel*:
11,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,28%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

10:16 RWE Overweight Barclays Capital
01.04.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
01.04.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

