LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 239,91 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen von 685 auf 600 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Entwicklung des Luxusgüterkonzerns verbessere sich dort, wo es entscheidend sei, schrieb Luca Solca in seiner zweiten Einschätzung vom Montagabend. So habe die Marke Dior eine kreative Wiederbelebung erlebt, die das Wachstum angetrieben habe. Auf dem chinesischen Absatzmarkt stiegen zudem die Konsumausgaben wieder./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
469,15 €
|Abst. Kursziel*:
27,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
474,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,49%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
591,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
