DAX 24.681 +2,2%ESt50 6.052 +2,0%MSCI World 4.635 +0,9%Top 10 Crypto 9,8340 +2,8%Nas 24.356 +1,1%Bitcoin 65.014 +2,0%Euro 1,1837 +0,5%Öl 89,73 -8,6%Gold 4.865 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow stärker erwartet -- DAX springt hoch -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April
Der Silicon Valley-Phönix: Ist die Intel-Aktie nach der Rekordrally noch ein Kauf? Der Silicon Valley-Phönix: Ist die Intel-Aktie nach der Rekordrally noch ein Kauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
499,25 EUR +13,45 EUR +2,77 %
STU
461,24 CHF +11,89 CHF +2,65 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 239,21 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

14:46 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
499,25 EUR 13,45 EUR 2,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
485,40 €		 Abst. Kursziel*:
23,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
499,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,18%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

14:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen