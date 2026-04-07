BBVA Aktie

BBVA Aktien-Sparplan
20,00 EUR +0,18 EUR +0,88 %
STU
19,99 EUR +0,13 EUR +0,63 %
HAML
Marktkap. 112,15 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

RBC Capital Markets

BBVA Sector Perform

18:51 Uhr
BBVA Sector Perform
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,00 EUR 0,18 EUR 0,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen. Benjamin Toms passte seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der spanischen Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Für den Überschuss 2027 senkte er sie leicht und begründete dies am Dienstag mit einer höheren Steuerrate sowie höheren Kosten und Abschreibungen. Höhere operative Gewinne glichen dies teilweise aus./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Sector Perform

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,25 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
21,00 €		 Abst. Kursziel*:
-3,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
20,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

18:51 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
17.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
11.03.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
11.03.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

