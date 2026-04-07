NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen. Benjamin Toms passte seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der spanischen Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Für den Überschuss 2027 senkte er sie leicht und begründete dies am Dienstag mit einer höheren Steuerrate sowie höheren Kosten und Abschreibungen. Höhere operative Gewinne glichen dies teilweise aus./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,25 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,00 €
|Abst. Kursziel*:
-3,57%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
20,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18:51
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
