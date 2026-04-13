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Symbol BPAQF

Barclays Capital

BP Overweight

12:06 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,61 EUR 0,02 EUR 0,23%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnete in einer ersten Reaktion am Dienstag mit einer neutralen bis leicht positiven Marktreaktion. Stark sei vor allem das Segment Raffinerie und Vermarktung (Downstream) gelaufen, schrieb sie. Höhere Preise dürfte es im zweiten Quartal im Segment Erschließung und Förderung (Upstream) geben./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,77 £		 Abst. Kursziel*:
12,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,01 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

12:01 BP Hold Jefferies & Company Inc.
12:01 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
02.04.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 BP Overweight Barclays Capital
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