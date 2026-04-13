JPMorgan Chase Aktie

265,75 EUR -0,60 EUR -0,23 %
312,96 USD +3,01 USD +0,97 %
Marktkap. 710,59 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN 850628

ISIN US46625H1005

Symbol JPM

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Quartalsgewinn sei höher gewesen dank des Handelsgeschäfts und des Investmentbanking, schrieb Jason Goldberg am Dienstag nach erstem Blick auf die Quartalszahlen. Auch die Kosten seien allerdings höher als erwartet gewesen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Overweight

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 313,68		 Abst. Kursziel*:
24,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 312,96		 Abst. Kursziel aktuell:
24,94%
Analyst Name:
Jason Goldberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 360,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

01.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
14.01.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

dpa-afx Handelsgeschäft läuft JPMorgan-Aktie tiefer: US-Bank verdient mehr als gedacht - Düstere Aussichten belasten JPMorgan-Aktie tiefer: US-Bank verdient mehr als gedacht - Düstere Aussichten belasten
finanzen.net Nike-Aktie dreht ins Plus: Experten werden vorsichtiger - Analyst halbiert Kursziel
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Experte blickt skeptisch beim US-Geschäft - Kursziel gesenkt
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels
finanzen.net Anthropic-Aktie schon ab Oktober an der Börse? Insider geben Einblick in milliardenschweren IPO
finanzen.net Siemens Energy-Aktie unter Druck: Analyst sieht trotz jüngstem Kurssprung weiter Potenzial
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag zurück
Benzinga JPMorgan, Allogene Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday&#39;s Pre-Market Session
Zacks JPMorgan Chase & Co. (JPM) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
Business Times JPMorgan traders blow past expectations with biggest-ever haul
EN, JPMorgan JPMorganChase Reports First-Quarter 2026 Financial Results
Benzinga Citigroup, JPMorgan And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday
Benzinga JPMorgan Q1 Preview: Could Another Double Beat Help Dow Jones, Bank Sector?
Benzinga Dow Jones Stocks In Spotlight: JPMorgan, Johnson &amp; Johnson Among This Week&#39;s Earnings Reports
Benzinga JPMorgan Shares Slip As Goldman Sachs Highlights Volatility, Geopolitical Risks
JPMorgan Chase & Co. zu myNews hinzufügen