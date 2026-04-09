EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 92,29 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Verschiedene Branchendaten ließen auf Wachstum im ersten Quartal in Relation zum Schlussquartal 2025 schließen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer Studie am Dienstag. So hätten sich beispielsweise die über die Barclaycard abgewickelten US-Ausgaben für Brillenoptik im März auf Jahressicht um rund ein Sechstel erhöht./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
201,20 €
|Abst. Kursziel*:
59,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
201,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,05%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
302,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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