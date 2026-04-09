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Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

10:56 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
201,20 EUR 3,85 EUR 1,95%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Verschiedene Branchendaten ließen auf Wachstum im ersten Quartal in Relation zum Schlussquartal 2025 schließen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer Studie am Dienstag. So hätten sich beispielsweise die über die Barclaycard abgewickelten US-Ausgaben für Brillenoptik im März auf Jahressicht um rund ein Sechstel erhöht./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
201,20 €		 Abst. Kursziel*:
59,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
201,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,05%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
302,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

10:56 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
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08.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
01.04.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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