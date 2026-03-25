Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Es habe mit Blick auf das Auftaktquartal des Modekonzerns keine Überraschung gegeben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Start in das zweite Geschäftsquartal solide gewesen. In der frühen Phase des Nahost-Konflikts hätten sich keine größeren Veränderungen im Konsumverhalten außerhalb dieser Region abgezeichnet./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com