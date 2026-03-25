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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

11:11 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Es habe mit Blick auf das Auftaktquartal des Modekonzerns keine Überraschung gegeben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Start in das zweite Geschäftsquartal solide gewesen. In der frühen Phase des Nahost-Konflikts hätten sich keine größeren Veränderungen im Konsumverhalten außerhalb dieser Region abgezeichnet./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
164,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
174,55 SEK		 Abst. Kursziel*:
-6,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
154,11 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

11:11 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
03.03.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
25.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
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