Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,86 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Es habe mit Blick auf das Auftaktquartal des Modekonzerns keine Überraschung gegeben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Start in das zweite Geschäftsquartal solide gewesen. In der frühen Phase des Nahost-Konflikts hätten sich keine größeren Veränderungen im Konsumverhalten außerhalb dieser Region abgezeichnet./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
164,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
174,55 SEK
|Abst. Kursziel*:
-6,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
154,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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