Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,18 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Modehändler in seiner am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung ein erstes Quartal über den Erwartungen. Er sprach von einem "guten Zwischenbericht"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
165,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
170,75 SEK
|Abst. Kursziel*:
-3,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
154,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|14:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|14:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.