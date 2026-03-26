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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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Marktkap. 25,18 Mrd. EUR

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WKN 872318

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

14:26 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,87 EUR 0,19 EUR 1,18%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Modehändler in seiner am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung ein erstes Quartal über den Erwartungen. Er sprach von einem "guten Zwischenbericht"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
165,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
170,75 SEK		 Abst. Kursziel*:
-3,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
154,11 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

14:26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
09:16 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
26.03.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
26.03.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
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