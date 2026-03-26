Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

14:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Modehändler in seiner am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung ein erstes Quartal über den Erwartungen. Er sprach von einem "guten Zwischenbericht"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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