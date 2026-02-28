Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,75 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 171 auf 183 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Margenentwicklung treibe die Aktie der Schweden, schrieb Sreedhar Mahamkali am Montagabend. Es brauche aber mehr Vertrauen in das Wachstum./rob/ag/mf
