UBS AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

10:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 171 auf 183 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Margenentwicklung treibe die Aktie der Schweden, schrieb Sreedhar Mahamkali am Montagabend. Es brauche aber mehr Vertrauen in das Wachstum./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

