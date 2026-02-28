DAX 23.767 -3,5%ESt50 5.784 -3,4%MSCI World 4.490 -0,9%Top 10 Crypto 8,6975 +2,3%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.442 -2,4%Euro 1,1602 -0,7%Öl 82,69 +5,9%Gold 5.264 -1,1%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

16,78 EUR -0,50 EUR -2,89 %
15,21 CHF -0,53 CHF -3,34 %
Marktkap. 27,75 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 171 auf 183 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Margenentwicklung treibe die Aktie der Schweden, schrieb Sreedhar Mahamkali am Montagabend. Es brauche aber mehr Vertrauen in das Wachstum.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
183,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
185,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
-1,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
154,11 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

10:41 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
25.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
13.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

