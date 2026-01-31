DAX 24.862 +0,0%ESt50 6.014 +0,1%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.320 +1,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,56 +0,0%Gold 4.967 +0,9%
Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter
LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

17,58 EUR +0,01 EUR +0,06 %
STU
16,03 CHF -0,14 CHF -0,88 %
BRX
Marktkap. 28,13 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

09:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
17,58 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat H&M bei unverändertem Kursziel von 162 schwedischen Kronen von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es brauche Markendynamik für langfristiges Gewinnwachstum, schrieb Matthew Clements am Freitag in seiner Neubewertung. Die Marke sei seit 2024 Priorität der Schweden, aber es trage noch keine Früchte. Die Aktienbewertung hält Clements für zu hoch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
162,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
188,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
-13,92%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
152,78 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

09:51 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
09.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

dpa-afx Analystenstimme H&M-Aktie tiefer: Barclays senkt Bewertung auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen H&M-Aktie tiefer: Barclays senkt Bewertung auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein
finanzen.net Hennes Mauritz (H M, H&M): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx H&M-Aktie verliert: Im Schlussquartal überraschend viel verdient
dpa-afx ROUNDUP: H&M überrascht im Schlussquartal - Aber schwacher Jahresauftakt
finanzen.net Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
finanzen.net Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten
