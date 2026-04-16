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Barclays Capital

Amazon Overweight

09:51 Uhr
Amazon Overweight
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Amazon
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Das Cloudgeschäft AWS dürfte in den kommenden Jahren von Künstlicher Intelligenz profitieren, schrieb Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Thema KI habe sich in den vergangenen Monaten deutlich weiterentwickelt und könne die starke Entwicklung der Amazon-Aktie weiter antreiben./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 01:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 249,70		 Abst. Kursziel*:
20,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 251,07		 Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 292,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.03.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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