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Barclays Capital

Tesla Equal Weight

09:56 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer wolle seine geplante Chip-Fabrik Terafab mit Lichtgeschwindigkeit hochfahren, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde bereits Halbleiterausrüstung bestellt, wobei es bei vielen Teilen Lieferschwierigkeiten geben dürfte./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 388,90		 Abst. Kursziel*:
-7,43%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 389,71		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,62%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 361,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:56 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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