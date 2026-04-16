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Symbol TTE

UBS AG

TotalEnergies Buy

15:06 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Ölkonzerns für das erste Quartal 2026 hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Nettogewinn im ersten Quartal um 5 Prozent./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,42 €		 Abst. Kursziel*:
19,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,55%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

15:06 TotalEnergies Buy UBS AG
14:41 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
16.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
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