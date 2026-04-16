TotalEnergies Aktie
Marktkap. 162,92 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Ölkonzerns für das erste Quartal 2026 hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Nettogewinn im ersten Quartal um 5 Prozent./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,42 €
|Abst. Kursziel*:
19,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,55%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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