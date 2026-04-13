VINCI Aktie

137,30 EUR +2,15 EUR +1,59 %
STU
136,55 EUR +0,60 EUR +0,44 %
GVIE
Marktkap. 74,5 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Barclays Capital

VINCI Overweight

14:56 Uhr
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für das erste Quartal hätten leicht über seiner konservativen Prognose gelegen, schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Overweight

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
136,60 €		 Abst. Kursziel*:
17,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
137,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,53%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

14:56 VINCI Overweight Barclays Capital
02.04.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
30.03.26 VINCI Overweight Barclays Capital
