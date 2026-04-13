SAFRAN Aktie
Marktkap. 128,74 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
301,60 €
|Abst. Kursziel*:
32,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
315,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
363,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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