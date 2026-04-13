DAX 24.681 +2,2%ESt50 6.052 +2,0%MSCI World 4.635 +0,9%Top 10 Crypto 9,8295 +2,8%Nas 24.356 +1,1%Bitcoin 65.014 +2,0%Euro 1,1837 +0,5%Öl 89,73 -8,6%Gold 4.865 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow stärker erwartet -- DAX springt hoch -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie zündet den Turbo: Aktie plötzlich im Rally-Modus - Das treibt den Titel an Microsoft-Aktie zündet den Turbo: Aktie plötzlich im Rally-Modus - Das treibt den Titel an
Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
315,20 EUR +16,60 EUR +5,56 %
STU
315,10 EUR +8,70 EUR +2,84 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 128,74 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

14:41 Uhr
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
315,20 EUR 16,60 EUR 5,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
301,60 €		 Abst. Kursziel*:
32,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
315,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
363,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

14:41 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13.04.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
10.04.26 SAFRAN Neutral UBS AG
09.04.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: RWE, Safran, TKMS, Rolls-Royce, Rheinmetall
finanzen.net SAFRAN-Aktie: Experten empfehlen SAFRAN im März mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call: Safran, Mondelez, Schneider Electric, Hannover Rück
RTE.ie Safran targets higher 2026 profit as jet engine services
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen