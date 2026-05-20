Südzucker Aktie

Marktkap. 2,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
Symbol SUEZF

Barclays Capital

Südzucker Overweight

13:06 Uhr
Südzucker Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Neben den zuvor veröffentlichen Eckdaten sei auch der Ausblick bestätigt worden, schrieb Alex Sloane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Den Schwerpunkt der Telefonkonferenz sieht er auf dem Zeitpunkt einer möglichen Erholung des Zuckerpreises, für den das Management im neuen Geschäftsjahr noch keine signifikante Erholung erwarte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Overweight

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
11,48 €		 Abst. Kursziel*:
30,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
11,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,98%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

13:06 Südzucker Overweight Barclays Capital
28.04.26 Südzucker Halten DZ BANK
28.04.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
28.04.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
01.04.26 Südzucker Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

