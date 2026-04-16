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RBC Capital Markets

Boeing Outperform

14:41 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 218,88		 Abst. Kursziel*:
25,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 227,32		 Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 274,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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