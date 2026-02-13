Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,23 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 162 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei klassischerweise das unbedeutendste für die Schweden, schrieb Matthew Clements am Montagnachmittag in seinem Ausblick auf die Zahlen Ende März. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang um 0,5 Prozent und ist damit etwas optimistischer als der Konsens./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
162,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
181,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
-10,69%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
152,78 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|11:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG