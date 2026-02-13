Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

11:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 162 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei klassischerweise das unbedeutendste für die Schweden, schrieb Matthew Clements am Montagnachmittag in seinem Ausblick auf die Zahlen Ende März. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang um 0,5 Prozent und ist damit etwas optimistischer als der Konsens./rob/ag/bek

