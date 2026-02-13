DAX 24.989 +0,0%ESt50 6.112 +0,0%MSCI World 4.514 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.645 -2,0%Euro 1,1781 -0,1%Öl 71,40 -0,1%Gold 5.170 -1,1%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

17,31 EUR +0,34 EUR +2,00 %
STU
15,77 CHF +0,30 CHF +1,93 %
BRX
Marktkap. 27,23 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

11:36 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 162 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei klassischerweise das unbedeutendste für die Schweden, schrieb Matthew Clements am Montagnachmittag in seinem Ausblick auf die Zahlen Ende März. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang um 0,5 Prozent und ist damit etwas optimistischer als der Konsens./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
162,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
181,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
-10,69%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
152,78 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

11:36 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
13.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
09.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

dpa-afx H&M-Aktie tiefer: Barclays senkt Bewertung auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein
finanzen.net Hennes Mauritz (H M, H&M): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx H&M-Aktie verliert: Im Schlussquartal überraschend viel verdient
dpa-afx ROUNDUP: H&M überrascht im Schlussquartal - Aber schwacher Jahresauftakt
finanzen.net Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
Zacks Should Value Investors Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
Zacks Hennes & Mauritz (HNNMY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Hennes & Mauritz (HNNMY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) a Great Value Stock Right Now?
