Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

16,41 EUR +0,45 EUR +2,82 %
STU
15,38 CHF +0,08 CHF +0,52 %
BRX
Marktkap. 25,71 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
Bernstein Research

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform

11:16 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,41 EUR 0,45 EUR 2,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

