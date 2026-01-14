Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,74 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Die Schweden hätten die Erwartungen im vierten Quartal dank ihrer Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe aber schwach./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:48 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
155,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
177,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
-12,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
