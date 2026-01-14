Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

13:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Die Schweden hätten die Erwartungen im vierten Quartal dank ihrer Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe aber schwach./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:48 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

