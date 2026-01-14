DAX 24.559 -1,1%ESt50 5.955 +0,4%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.465 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,70 +1,4%Gold 5.506 +1,7%
Top News
SAP-Aktie unter Druck: Enttäuschende Cloud-Zahlen belasten den Kurs
Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

16,52 EUR -0,19 EUR -1,14 %
STU
15,17 CHF -0,19 CHF -1,21 %
BRX
Marktkap. 26,74 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

10:41 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,52 EUR -0,19 EUR -1,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Aussagen zum laufenden Quartal fielen derweil durchwachsen aus./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
164,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
177,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
-7,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

