Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,74 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Aussagen zum laufenden Quartal fielen derweil durchwachsen aus./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
164,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
177,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
-7,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital