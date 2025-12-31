Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,61 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
110,00 SEK
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
182,65 SEK
|Abst. Kursziel*:
-39,78%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,89 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|14:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets