Top News
BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert
Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 27,61 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
Bernstein Research

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform

14:51 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,79 EUR -0,11 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
110,00 SEK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
182,65 SEK		 Abst. Kursziel*:
-39,78%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,89 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

