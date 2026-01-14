UBS AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat H&M nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 schwedischen Kronen belassen. Die Umsätze lägen moderat über den Erwartungen, während das operative Ergebnis (Ebit) klar positiv überrasche, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/bek

