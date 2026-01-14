Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,74 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat H&M nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 schwedischen Kronen belassen. Die Umsätze lägen moderat über den Erwartungen, während das operative Ergebnis (Ebit) klar positiv überrasche, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
171,00 SEK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
177,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
-3,50%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets