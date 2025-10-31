DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück
Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,75 EUR +0,12 EUR +0,74 %
STU
14,66 CHF +0,12 CHF +0,80 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,13 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872318

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000106270

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HMRZF

Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight

08:21 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,75 EUR 0,12 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 160 auf 162 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen des Textilkonzerns für das Schlussquartal 2025 dürften einen sich aufbauenden Rückenwind für die Profitabilität belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das spiegelten die Konsensschätzungen aber schon wider./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
162,00 SEK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
172,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
-6,03%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,25 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:21 Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

finanzen.net Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten
finanzen.net Das Kaufen von teurer Kleidung birgt Sparpotenzial gegenüber Fast Fashion
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
finanzen.net Hennes Mauritz (H M, H&M) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx H&M steigert Gewinn stärker als erwartet - Aktie zieht deutlich an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen
finanzen.net Ausblick: Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
PR Newswire Perfect Moment x H&M brings style to the slopes with a new après-ski collaboration
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Now
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock?
Zacks Has Hennes & Mauritz (HNNMY) Outpaced Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
RSS Feed
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) zu myNews hinzufügen