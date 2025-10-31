Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,13 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 160 auf 162 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen des Textilkonzerns für das Schlussquartal 2025 dürften einen sich aufbauenden Rückenwind für die Profitabilität belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das spiegelten die Konsensschätzungen aber schon wider./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
162,00 SEK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
172,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
-6,03%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,25 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:21
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
